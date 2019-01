Sanremo, per la Giornata della Memoria commemorazione in corso Mombello e iniziative della biblioteca civica

Sanremo. Anche quest’anno il Comune aderisce alle celebrazioni per la “Giornata della Memoria” con il tradizionale omaggio, domenica 27 gennaio, che prevede la posa di un mazzo di fiori fregiato dal Tricolore alla lapide in corso Mombello in

ricordo degli IMI internati nei lager nazisti.

Nel corso della cerimonia verranno anche ricordati i 29 ebrei di Sanremo deportati nel campo di sterminio nazista di Auschwitz e uccisi nel novembre del 1943. Alla cerimonia sarà presente il Gonfalone civico con agenti in alta uniforme. La biblioteca civica allestirà uno scaffale di volumi a tema che resterà a disposizione degli utenti dal 24 al 31 gennaio. La scelta dei volumi comprenderà opere classiche e novità librarie sul tema dell’Olocausto (orari della biblioteca: da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 18.45; sabato dalle 8.45 alle 13). La mattina del 25 gennaio, su invito della scuola primaria Rubino, nelle classi quinte, si svolgerà una lettura sull’argomento.

La Giornata della Memoria è stata istituita con legge n. 211/2000 che ne fissa la celebrazione il giorno 27 gennaio di ogni anno, attraverso l’organizzazione di “cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico oscuro periodo della storia del nostro paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.