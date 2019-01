Sanremo, “Migrant bodies” di Max Hirzel in mostra nella sede del Club Tenco

Ventimiglia. La Caritas Diocesana di Ventimiglia-Sanremo organizza da giovedì 10 a martedì 30 gennaio l’esposizione della mostra fotografica “Migrant bodies” (Corpi Migranti) di Max Hirzel.

E’ ospitata a Sanremo presso la sede del Club Tenco, negli ex magazzini ferroviari, Lungomare Italo Calvino. Max Hirzel spiega che “la mostra fotografica Migrant bodies è stata ispirata da Alpha, un ragazzo del

Camerun, che mi ha raccontato: «Nel deserto vidi una tomba, era di una ragazza di Douala, e mi chiesi se suo papà e sua mamma, i suoi fratelli e le sorelle sapessero che la loro bimba è là. O se stessero dicendo a loro stessi che fosse altrove, in Belgio, Canada, Italia… loro stavano sognando. Mentre la loro figlia era seppellita da qualche parte nella sabbia…». Incontrai Alpha a Bamako, nel 2011. L’idea di lavorare sulla gestione dei corpi dei migranti deceduti, in qualche modo risale a quel giorno e alle sue parole. Ho iniziato dai cimiteri, volevo capire dove e come sono sepolti, quanti hanno un nome o cosa, in mancanza”.

La mostra offre l’opportunità di fermarci un momento a riflettere, a pensare alla migrazione come evento

che coinvolge singole persone, andando in profondità, oltre i numeri e le statistiche. Figli, fratelli, mamme,

papà che troppe volte non danno più notizie ai loro familiari, lasciandoli nell’incertezza e senza la possibilità

di seppellire e piangere i propri cari.

La mostra può consentirci di dedicare un po’ di tempo ad interrogarci su questo fenomeno “che è sempre esistito” ma che cambia e ci interpella in modi diversi e ci chiede di essere affrontato con compassione e ragionevolezza, partendo dalla dignità delle persone e dal rispetto dei diritti umani, nel nostro paese, in Europa e soprattutto nei paesi di transito e provenienza. Devono essere finalmente adottate scelte politiche concrete per evitare le guerre, ridurre le ingiustizie sociali, mettere al bando la povertà e limitare gli effetti dei cambiamenti climatici.