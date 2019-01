Sanremo, messa di settimo alla Foce in ricordo di Vincenzo Grisolia

Sanremo. Mercoledì 9 gennaio, alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Rocco alla Foce, verrà celebrata una santa messa di suffragio nel settimo giorno dalla scomparsa di Vincenzo Grisolia.

Ex appuntato dei carabinieri, Grisolia è morto nell’ospedale di Sanremo all’età di 87 anni. Il militare in congedo ha prestato servizio per anni nella caserma di corso Inglesi. I funerali hanno avuto luogo lo scorso mercoledì 2 gennaio nella chiesa di San Rocco alla Foce.

Nel doloroso momento della dipartita i familiari desiderano esprimere la loro gratitudine a tutti coloro che hanno condiviso, in ogni forma, il loro dolore, all’Arma dei carabinieri e agli amici che si sono stretti a loro confortandoli in questo momento doloroso.