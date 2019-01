Sanremo, “meme” difammatori su Facebook: Tommasini si dissocia

Sanremo. “In relazione al “meme” (fotomontaggio) apparso in queste ore sui social network che prende di mira il sindaco ed un noto imprenditore -, scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini – sento il dovere di dissociarmi nella maniera più assoluta, non solo nei confronti di questo ‘meme’ ma anche di altri usciti in passato e di quelli che potrebbero apparire in futuro“.

“Tutto ciò – evidenzia Tommasini – non fa parte del nostro modo di fare politica e mi auguro che nessuno utilizzi questo metodo ai limiti della diffamazione, incontrollabile e molto diffuso sui social che serve solo a screditare l’avversario. Noi crediamo in una reale e trasparente competizione politica e ci auguriamo in futuro di non vedere più cose del genere“, conclude il candidato sindaco.