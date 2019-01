Sanremo. Il meglio della medicina italo-spagnola specializzata in podologia e podoiatria si riunirà, a partire da domani, presso l’hotel Modus Vivendi della Città dei Fiori per il congresso organizzato dalla Società Italiana di Podologia dello Sport presieduta dal dottore sanremese Luca Avagnina e da Vasquez Bernat.

Sono attesi oltre 200 professionisti che si occupano a tempo pieno dei problemi legati al piede degli sportivi di tutte le categorie, dai professionisti – come il campione di tennis Fabio Fognini e il calciatore Stefano Sturaro -, ma anche di tanti amatori che, proprio perché in mancanza di una preparazione atletica d’eccellenza, sono soggetti maggiormente colpiti dalle patologie derivanti dai problemi ai piedi.

Un’occasione unica per fare il punto della situazione a livello nazionale ed europeo e, per tanti appassionati, di scoprire i segreti di una disciplina non ancora così diffusa in tutto il Paese e della quale si occupano appena un migliaio di specialisti in Italia.

Leggi il programma completo qui: 2019 SIPS CONGRESS SANREMO – PROGRAMMA COMPLETO CONGRESSO