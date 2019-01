Sanremo. E’ stata grande la solidarietà alla città di Genova dimostrata dai podisti che lo scorso dicembre hanno corso la Sanremo Marathon.

Durante la manifestazione podistica era stata infatti organizzata la vendita delle magliette “Genova nel cuore”, il cui ricavato era destinato alle emergenze provocate dal crollo del ponte Morandi. Un’iniziativa di solidarietà nata da un accordo tra la Sanremo Marathon ed il Comune di Genova, con l’assessore Paola Bordilli, che ha visto la collaborazione della Regione Liguria attraverso l’assessore Gianni Berrino.

Le magliette sono state vendute sia all’atto del ritiro pettorali sia nella zona di arrivo al campo di atletica a Pian di Poma. E’ stato proprio l’assessore Berrino a ritirare nei giorni scorsi il ricavato dell’iniziativa, ringraziando gli organizzatori della Sanremo Marathon e tutti i podisti per la sensibilità dimostrata.

Intanto a breve saranno aperte le iscrizioni alla Run for the Whales, in calendario il prossimo 22 giugno sempre a Sanremo, con mezza maratona, 10 Km e Family Run. Una Charity Marathon a favore dell’Istituto Tethys Onlus per far conoscere le balene e i delfini che popolano le acque del ponente ligure e per raccogliere fondi da destinare alla loro tutela e alla ricerca scientifica.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.runforthewhales.it, la pagina Facebook della Run for the Whales, e il profilo Twitter @sanremomarathon.