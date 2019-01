Sanremo, Lega Giovani: “Al liceo Cassini tubature ostruite nel bagno delle ragazze”

Sanremo. Andrea Coppola, segretario provinciale di Lega Giovani, si esprime sulla situazione igienico-sanitaria del liceo G. D. Cassini di Sanremo:

“Desideriamo porre all’attenzione della Provincia, rivolgendoci in particolare al dirigente provinciale del settore edilizia scolastica Michele Russo, la grave situazione igienico-sanitaria che i ragazzi del liceo G. D. Cassini di Sanremo purtroppo si trovano a fronteggiare dall’inizio del nuovo semestre.

Ci riferiamo in particolare all’ostruzione delle tubature che ha comportato, inevitabilmente, la chiusura di tutti i bagni delle ragazze.

Ci segnalano, peraltro, che la stessa situazione si era presentata circa un mese fa, e nel corso degli anni altre numerosissime volte, ma l’intervento evidentemente non ha dato gli esiti sperati. Date le polemiche e le richieste pressanti degli allievi del Liceo Cassini, ci chiediamo se l’amministrazione comunale sia intervenuta in tal senso, o quanto meno ne fosse a conoscenza, esortando chi di dovere a compiere gli interventi di manutenzione a regola d’arte.

Ci auguriamo che gli organi preposti intervengano celermente per eliminare questa situazione di grave disagio quanto prima.

Rileviamo, poi, con piacere che la Provincia di Imperia è prontamente intervenuta per la risoluzione dei problemi all’impianto di riscaldamento del liceo artistico di Imperia, effettuando un primo sopralluogo e facendo intervenire i tecnici già martedì.

Auspichiamo che gli allievi, i quali per protesta non sono entrati a scuola, possano rientrare nelle aule nel più breve tempo possibile non appena le temperature lo consentiranno.

Il nostro movimento è a disposizione di tutti gli studenti della Provincia di Imperia per incontri, segnalazioni e scambio di opinioni.

La presente non vuole essere una polemica politica; il nostro obiettivo è porre in risalto le problematiche degli studenti affinché possano trovare una pronta risoluzione”.