Sanremo, lavori all’annonario: il mercato trasloca in piazza Muccioli e Siro Carli

Sanremo. Per i lavori di ristrutturazione straordinaria del mercato annonario, in partenza lunedì 21 gennaio, cambiano volto le piazze Siro Carli e Muccioli.

Sono 47 i titolari di banchi che hanno optato per lo spostamento negli stand che il Comune metterà loro a disposizione nelle due location pedonali.

Le postazioni provvisorie saranno allestite nei prossimi giorni e i commercianti avranno tempo fino a domenica 20 per traslocare le proprie mercanzie. A prenotare gli stand sono stati circa l’80% dei titolari, compresi alcuni dei box che non vendono carne e salumi e, quindi, per i quali non è necessaria la conservazione dei cibi nelle celle frigorifere.

Le cose cambiano anche per quelli del mercato ambulante. Alcuni, infatti, dovranno spostarsi dalle zone che saranno occupate dall’area di cantiere e si trasferiranno nel centro di piazza Eroi.

Le soluzioni trovate dall’amministrazione comunale permettono, così, di non andare ad intaccare la viabilità di piazza Eroi, pur, invece, andando a stravolgere la quotidianità della piazza che ospitava i chioschi dei fiori e quella che si trova davanti all’ingresso principale dell’istituto Colombo (chiuso per lavori).

Giovedì si terrà una riunione con gli esercenti per concordare definitivamente le posizioni temporanee, per il periodo di tre mesi previsto per il completamento dei lavori.

Un aspetto che potrebbe essere sollevato in quell’occasione e che sta destando alcune polemiche è il posizionamento del bar al centro del plateatico. Alcuni commercianti non sarebbero favorevoli, temendo di perdere lo spazio che era proprio prima del progetto di restyling.