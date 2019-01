Sanremo, l’amore protagonista al Palafiori: in 500 per Nucci e “L’abisso di Eros”

Sanremo. “In qualsiasi tempo e in qualsiasi spazio, l’amore e lo squarcio che esso produce nel nostro petto e nella dimensione in cui viviamo, segna un prima e un dopo in cui ciascuno di noi prende a guardare le cose con occhi nuovi e, nei casi migliori, cerca di far sue le conoscenze di chi ricambia l’amore pur di aprirsi a vivere una nuova vita”.

Così lo studioso del mondo antico e finalista al Premio Strega 2017 Matteo Nucci che ieri pomeriggio ha riempito il Palafiori.

In 500, tra cui almeno 150 giovani, hanno preso parte alla prima tappa sanremese della rassegna itinerante “La Riviera dei Libri”. Per l’occasione, l’autore ha presentato il saggio “L’abisso di Eros” (Ponte alle Grazie): un affascinante viaggio negli intrighi amorosi della mitologia greca condotto seguendo le tracce di Eros e dei suoi comprimari, prima fra tutti Peithò, la seduzione.

Sollecitato dagli alunni del Liceo classico Cassini e intervistato dalla professoressa Stefania Sandra, lo scrittore ha fatto rivivere quell’inebriante atmosfera, aprendosi a riflessioni che hanno ricondotto ai tempi moderni.

Molto soddisfatto dell’incontro l’assessore alla Cultura Eugenio Nocita: «Ieri pomeriggio l’amore è stato protagonista al Palafiori. L’evento con Matteo Nucci è stato davvero un gran successo. Sono intervenuti in tantissimi e non sono mancati i più giovani. Una platea entusiasta di un autore che si è rivelato anche molto empatico. Sono contento della risposta della cittadinanza che sta dimostrando di apprezzare gli eventi culturali di ottimo livello».

“La Riviera dei libri” farà nuovamente tappa a Sanremo domenica 24 febbraio con Francesco Piccolo e il suo romanzo “L’animale che mi porto dentro” (Einaudi).