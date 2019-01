Sanremo. “Continua il programma di manutenzione ordinaria delle strade comunali avviato dall’amministrazione comunale. Sono stati conclusi questa notte i lavori di nuova asfaltatura di via Borea, a seguito di lavori di potenziamento della linea elettrica da parte di Enel eseguiti negli ultimi mesi” - afferma Marco Torre, coordinatore cittadino del Pd Sanremo.

“Durante quest’ultimo periodo la strada è stata oggetto di dibattito in Consiglio Comunale, avviato da interpellanza presentata dal gruppo di opposizione di Fratelli d’Italia. Possiamo dire che fu una forma di protesta alquanto inutile che non portò alcun beneficio, prima di tutto in quanto i lavori di scavo per la linea elettrica erano in corso e poi perché il nuovo regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico prevede che, a conclusione lavori, la strada debba essere completamente asfaltata a nuovo, diversamente dal precedente modus operandi vecchio stile che prevedeva solamente “il rattoppo” della sezione di scavo.

Il programma di esecuzione lavori è stato rispettato nei tempi e nelle prescrizioni impartite dal Comune di Sanremo. Il Pd ringrazia l’amministrazione comunale e i tecnici del servizio viabilità per l’impegno messo a beneficio di un’arteria fondamentale per il transito veicolare per raggiungere la struttura ospedaliera di Sanremo, da parte degli utenti, operatori di pronto soccorso e personale medico” – dichiara Pd Sanremo.