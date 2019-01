Sanremo. Non si ferma l’attività sportiva della scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo durante il periodo natalizio.

Sabato 29 dicembre la squadra femminile Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha partecipato all’8^ edizione del Torneo del Marchesato di Saluzzo, categoria Under 16, piazzandosi al quarto posto. Molto soddisfatto il coach Marco Biglieri che al termine ha commentato di essere molto contento della prestazione di tutte le ragazze e della bellissima manifestazione, organizzata dal Volley Saluzzo.

Oggi la squadra è in partenza per il tradizionale Torneo della Befana, 20° edizione, organizzato dall’a.s.d. Alassio – Laigueglia P.G.S. Volley, che durerà dal 3 al 5 gennaio e che quest’anno vede iscritte 78 squadre suddivise in 5 categorie (U12, U13, U14, U16, U18).

La categoria U16 è formata da 27 squadre. Sarà l’occasione per le nostre ragazze di giocare con squadre di altre regioni, in particolare Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, di livello molto alto, e quindi di crescere sia tecnicamente che come gruppo squadra.

“Ringraziamo il coach Marco Biglieri per la grande disponibilità, il Volley Team Arma Taggia, società gemellata alla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, con cui è nata una fattiva collaborazione, Barbara e Guglielmo per l’aiuto costante e il sostegno alla squadra, tutti i genitori che permettono alle atlete di vivere queste bellissime esperienze” – fa sapere la squadra.