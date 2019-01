Sanremo. Si è tenuta questa mattina, 21 gennaio, l’inaugurazione dei nuovi uffici dell’Inps, al secondo piano del mercato annonario di piazza Eroi Sanremesi.

Per l’occasione è stata scoperta una targa dedicata a Francesco Prevosto, ex consigliere comunale e sindacalista, mancato improvvisamente il 30 dicembre del 2017. Era stato affidato a lui, l’incarico di seguire la pratica dello spostamento della sede Inps negli ex uffici dell’anagrafe presso l’annonario.

di 13 Galleria fotografica Inaugurazione della nuova sede Inps a Sanremo









Presente il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il direttore regionale dell’Inps Mario Sardi e quello locale Irene Cammarata, nonché moglie e figlio di Prevosto.