Sanremo, in via Galilei “Alcuni parcheggi fuorilegge”. La denuncia dei leghisti Frattarola ed Isaia

Sanremo. Ci sono delle strisce bianche in via Galileo Galilei, in prossimità dell’incrocio con via Da Amicis, che lì non ci dovrebbero essere. Che al tempo del cambio di senso di marcia non sono state cancellate.

E’ quanto sostengono alcuni residenti della zona, interpellati dai candidati leghisti alle prossime amministrative Stefano Isaia e Jessica Frattarola.

“Se arriva qualche turista e non lo sa, parcheggia in quegli spazi e blocca il traffico, senza che i vigili possano rimuovere l’auto”, affermano gli interessati.