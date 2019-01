Sanremo. “Ho visto quattro ragazzini dare fuoco ad alcuni pezzi di carta con un accendino e poi appiccare l’incendio. Ho immediatamente chiamato i vigili del fuoco”. E’ il racconto di una testimone oculare di quanto accaduto nel tardo pomeriggio sul lungomare Italo Calvino di Sanremo.

Non sarebbe stato lo scoppio di un petardo, dunque, a innescare l’incendio, ma qualcosa di ben più grave: la volontà di alcuni giovanissimi di danneggiare il patrimonio verde della città.

“Vi ho contattato perché non vorrei che un gesto così passasse in secondo piano visto che è una cosa veramente grave”, aggiunge la testimone, “Purtroppo non ho potuto fare nulla perché in un secondo ha bruciato tutto”.

E se i danni sono stati “contenuti” è solo perché i vigili del fuoco sono accorsi in pochissimi istanti: le fiamme, infatti, stavano già minacciando uno stabilimento balneare sottostante il lungomare.

di 7 Galleria fotografica Incendio palme Sanremo









Sul caso indaga la polizia. Non è escluso che i responsabili, subito fuggiti, possano essere riconosciuti attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

[Foto e video del nostro lettore Max]