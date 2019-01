Sanremo, il nuovo volto della Dani Scaini: sopralluogo a scuola del sindaco

Sanremo. Una scuola dal volto nuovo. Sono quasi terminati i lavori di ristrutturazione del plesso scolastico delle scuole Dani Scaini di San Martino, oggetto di due importanti interventi: uno di ampliamento finalizzato al trasferimento delle materne di Villa Amelia.

Poi, la mensa nuova, costruita in legno, prefabbricata con una tecnologia innovativa, che avrà una funzione sociale per il quartiere: una seconda entrata permette di aprire la sala al pomeriggio, senza passare per l’ingresso alle aule, e servirà per attività didattiche pomeridiane.

Le scale ora portano sul tetto piano dove è stato attrezzato uno spazio gioco all’aperto con tanto di albero e cortile. Grazie ai fondi europei ottenuti dall’ufficio diretto dal dirigente ai lavori pubblici, le pareti vengono fasciate con un cappotto termico. Si stanno sostituendo anche gli infissi.

Questa mattina sopralluogo del sindaco Alberto Biancheri per salutare bambini e insegnanti da una settimana all’interno dei nuovi spazi.

“Ultimi lavori sui dettagli, ma la nuova parte del plesso è venuta davvero bene: bella, accogliente, luminosa. Un intervento importante di cui sono orgoglioso: stiamo raccogliendo i frutti dei tanti, rilevanti investimenti nell’edilizia scolastica. Ancora qualche settimana di lavoro invece sulla parte esterna dell’edificio per il completamento degli interventi legati all’efficientamento energetico, al termine dei quali organizzeremo una festa insieme ai bambini e a tutte le persone che hanno contribuito al rinnovamento di questo plesso scolastico così importante per il quartiere”.