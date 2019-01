Sanremo, il M5s organizza un incontro pubblico su ambiente e salute

Sanremo. Il M5S Sanremo organizza sabato 19 gennaio alle 15.30 alla F.O.S. in via Corradi 47 l’incontro pubblico “Sanremo: Ambiente e Salute un binomio vincente per migliorare la qualità di vita di tutti”.

Interverranno:

– Marco Grondacci giurista ambientale

– Valerio Gennaro medico epidemiologo

– Alice Salvatore consigliere M5S in Regione Liguria

– i consiglieri comunali: Paola Arrigoni e Luciana Balestra

“Ambiente e salute sono due temi strettamente correlati tra loro e coinvolgono ogni cittadino, ogni famiglia, ogni individuo. Tutti noi. Come sta veramente la popolazione di Sanremo?

Le amministrazioni pubbliche devono prendere consapevolezza che la prevenzione è un investimento, non un costo e che prevenire comporta un risparmio fondamentale nei bilanci pubblici ma soprattutto si protegge la salute di tutti.

La finalità dell’incontro è quello di porre le basi per un percorso condiviso tra cittadinanza e istituzioni. La tutela e la corretta interazione con l’ambiente che ci circonda significa aver cura e tutela della salute dei nostri figli e delle generazioni future”.