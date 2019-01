Sanremo, i nuovi uffici Inps aprono lunedì: dedicata una targa a Francesco Prevosto

Sanremo. Una targa in memoria di un cittadino compianto la cui scomparsa ha lasciato un vuoto tra le tante persone che lo conoscevano e in tutta la città, sarà dedicata a Francesco Prevosto, ex consigliere comunale e sindacalista, mancato improvvisamente il 30 dicembre del 2017.

Il riconoscimento del Comune verrà apposto nei nuovi uffici dell’Inps, al secondo piano del mercato annonario di piazza Eroi Sanremesi che saranno inaugurati lunedì 21 dicembre.

Prevosto, intorno al quale si era stretto tutto il consiglio comunale nei giorni successivi alla sua scomparsa, si dedicava con passione all’impegno politico, con un’attenzione particolare ai diritti dei lavoratori e dei pensionati.

Era stato affidato a lui, dal sindaco Alberto Biancheri, l’incarico di seguire la pratica dello spostamento della sede Inps negli ex uffici dell’anagrafe presso l’annonario.