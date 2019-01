Sanremo. Nella mattinata odierna i carabinieri della compagnia di Sanremo si sono recati presso l’istituto religioso Padre Semeria di Coldirodi per far visita ai 14 bambini attualmente ospitati nella struttura che, per differenti motivi, hanno subito l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla propria famiglia di origine.

Con la collaborazione delle educatrici i carabinieri hanno mostrato le nuove tecnologie presenti nelle autovetture in dotazione all’Arma invitando i bambini a bordo e facendo provare loro sirene e lampeggianti. Divertiti e incuriositi, i giovani ragazzi, di età compresa tra i 4 e i 16 anni, hanno rivolto numerose domande ai militari ed effettuato un collegamento in diretta via radio con la centrale operativa della compagnia.

di 18 Galleria fotografica Sanremo, i carabinieri consegnano i doni per l’Epifania ai bambini dell'istituto Padre Semeria









Da ultimo una sorpresa per l’Epifania. I carabinieri hanno consegnato a ciascun ospite una “calza della Befana” contenente dolciumi e piccoli gadgets dell’Arma. Un gesto simbolico per rimarcare il quotidiano impegno promosso anche nell’ambito sociale che caratterizza da sempre l’Arma dei carabinieri.