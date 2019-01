Sanremo, i banchi del mercato annonario traslocano nelle piazze il 15 febbraio

Sanremo. Tutto pronto per i lavori di ristrutturazione del mercato annonario. Questo pomeriggio si è tenuta in Comune la riunione preparatoria tra i tecnici, l’amministrazione comunale e i commercianti nella quale si sono andati a sorteggiare le nuove collocazioni dei banchi che dovranno traslocare in piazza Muccioli e Eroi, anche detta Siro Carli.

Prima dell’estrazione, il sindaco Alberto Biancheri ha dato comunicazione di alcune novità importanti. I banchi potranno trasferirsi solo il 15 febbraio, dopo il Festival, e non il 20 gennaio come preannunciato, perché le due location provvisorie scelte da Palazzo Bellevue e nelle quali si divideranno le 47 attività che ne hanno fatto richiesta, sono indisponibili durante la kermesse canora e motivi di sicurezza vogliono che rimangano libere.

I lavori, quindi, previsti per i primi di febbraio, subiranno un leggero slittamento in avanti.

Chi si occuperà del controllo notturno degli stand provvisori allestiti dal Comune? La risposta ha lasciato qualche commerciante sconcertato: dovranno organizzarsi autonomamente, affidandosi ad un’agenzia di sorveglianza o improvvisandosi metronotte.

Ecco come appariranno in pianta le due piazze dopo il trasferimento: