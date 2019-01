Sanremo, fondi per interventi sulla ciclabile: il plauso di Tommasini alla Giunta regionale

Sanremo. “Leggo con particolare soddisfazione l’assegnazione di risorse – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini - da parte della giunta regionale, per interventi di manutenzione straordinaria sulla nostra pista ciclabile, in particolare di illuminazione pubblica finalizzati alla messa in sicurezza del percorso.

Vorrei manifestare il mio plauso al presidente Toti ed agli assessori Berrino e Giampedrone per l’interesse e l’impegno in merito, in una delle piste ciclabili più belle e suggestive d’Europa, volano per il turismo di Sanremo e del comprensorio che questa amministrazione ha saputo, ben poco, valorizzare”. “La pista ciclabile – conclude Tommasini - rimane centrale nella nostra visione di città; andrà migliorata e potenziata e potrà essere sede di svariati eventi”.