Sanremo. Un uomo di 45 anni, C.L., è stato arrestato dalla polizia di stato per detenzione illegale di armi che nascondeva all’interno del controsoffitto in cartongesso.

L’indagine, serratissima, è nata dalle numerose segnalazioni provenienti dagli abitanti di zona Verezzo, che la notte di San Silvestro hanno sentito numerosi colpi di arma da fuoco.

A quel punto sono iniziati i controlli degli agenti, che hanno monitorato la zona alla ricerca dell’autore. Si è così scoperto che ad aver sparato era C.L., noto ai poliziotti per i suoi numerosi precedenti penali. L’uomo, oltretutto, era ancora agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi.

Perquisendo l’appartamento del 45enne, gli investigatori hanno trovato 12 grammi di cocaina, 1 grammo di marijuana, 260 euro in banconote di vario taglio, un astuccio con all’interno tre bilancini elettronici di precisione, tutti funzionanti, oltre a ulteriori elementi utili alla prosecuzione delle indagini. Tutto il materiale è stato sequestrato.

I poliziotti sono riusciti a scoprire un ingegnoso nascondiglio: all’interno del controsoffitto in cartongesso, i cui pannelli, in alcune parti, non erano perfettamente aderenti, era nascosto un borsello in cui, fasciata con uno strofinaccio da cucina e della carta, c’era una pistola semiautomatica marca Browning calibro 7.65, oltre a 8 proiettili, detenuti illegalmente. L’arma è stata sequestrata.

Associato al carcere di Imperia, l’uomo è tornato ai domiciliari come disposto dal giudice.