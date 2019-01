Sanremo, è morto Luciano Corbetta, chirurgo di fama internazionale

Sanremo. E’ morto mercoledì il professor Luciano Corbetta. Chirurgo di fama internazionale, aveva contribuito a creare il reparto di Otorinolaringoiatria nell’ospedale Borea di Sanremo, trasformandolo in un punto di riferimento per l’intera Liguria e non solo.

Nel reparto, dove avvenivano operazione chirurgiche di alto livello, venivano anche formati nuovi medici, alcuni dei quali tuttora in attività.

La notizia della morte del medico ha destato grande cordoglio in città, dove centinaia di ex pazienti ricordano Corbetta: chirurgo scrupoloso e preciso che ha salvato numerose vite.

[Foto da collezione Marcomauro]