Sanremo, detrazione del 60% sulla Tari: l’interpellanza di Fratelli d’Italia

Sanremo. Il gruppo consigliare Fratelli d’Italia composto da Luca Lombardi, Antonella Basso e Gianni Berrino ha inviato un’interpellanza urgente al presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande per conoscere quali misure l’amministrazione intende attivare per compensare la perdita della detrazione del 60% nel 2018, sulle cartelle TARI del 2019.

“I sottoscritti Consiglieri comunali,

Premesso che durante la seduta del Consiglio comunale tenutasi a fine marzo 2018 la maggioranza ha approvato una modifica al Regolamento per la disciplina della tassa comunale (TARI) secondo cui un utente non può usufruire della detrazione del 60% nel caso in cui la propria abitazione si trovi ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta;

Ricordato che il gruppo di Fratelli d’Italia in tale occasione aveva fatto presente l’iniquità di questo aumento della tariffa anche perché andava a colpire soprattutto chi risiede in collina e deve sopportare, per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti, disagi maggiori rispetto a chi vive in centro o, comunque, in zone vicine ai punti di raccolta;

Venuti a conoscenza dagli organi di stampa che l’Amministrazione Biancheri avrebbe deciso,

d’accordo con Amaie Energia spa, di attuare un correttivo per far si che la perdita della detrazione del 60% sulla TARI venga compensata sulle cartelle del 2019;

Considerato che le cartelle 2018 sono state già notificate, e che gli utenti, soprattutto quelli residenti nelle zone periferiche o collinari, non hanno, a ragione, reagito bene all’aumento spropositato della tariffa;

Interpellano urgentemente il Sindaco e la Giunta per conoscere come mai non abbiano ritenuto opportuno ascoltare le rimostranze e le proposte espresse dal nostro gruppo durante la discussione del Consiglio comunale tenutosi a fine Marzo 18 ed abbiano invece pensato di correre ai ripari – cercando una soluzione per trovare le necessarie misure compensative – solo ora a distanza di mesi e in un periodo prossimo alle elezioni amministrative; per sapere quali misure intendano attivare realmente per compensare la perdita della detrazione del 60% nel 2018 , sulle cartelle TARI del 2019″.