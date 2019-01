Sanremo decide sul Porto Vecchio, oggi la scelta tra i tre progetti di restyling

Sanremo. E’ il giorno del giudizio. Sulla falsa riga di quanto avvenuto per il project finincing del Palasport di Pian di Poma, oggi, alle 12:45, l’amministrazione comunale renderà noto il progetto che secondo una valutazione tecnico-economica e giuridica più si adatta alle esigenze di restyling del Porto Vecchio.

In “gara” ci sono tre proposte, di altrettanti imprenditori locali legati al mondo della nautica. Il primo depositato in Comune in ordine di tempo è quello della Porto di Sanremo Srl, facente capo al patron di Unogas Energia Walter Lagorio, al cui fianco c’è Paolo Vitelli dei Cantieri Azimut, primo produttore di mega yacht al mondo.

A presentare un’alternativa all’idea dell’architetto sanremese Marco Calvi è stata la la società Portosole Cnis, proprietaria dell’omonimo approdo turistico della Città dei Fiori che, dal novembre 2016, gode del supporto finanziario del fondo RubenBrothers.

Ultimo e via di mezzo tra il forte impatto e il restyling soft dei primi due progetti è quello della famiglia Piras, altra realtà della cantieristica d’eccellenza della Riviera.

In termini economici, le tre proposte valgono rispettivamente 40, 43 e 26 milioni di euro.

La nautica di ponente fa gola e, dopo l’ondata di nuovi approdi turistici che ha contraddistinto la Liguria, in particolare quella di ponente, con i tentativi andati parzialmente a segno di Baia Verde ad Ospedaletti e del porto degli Scoglietti di Ventimiglia, gli imprenditori già attivi sul territorio tornano a fronteggiarsi per conquistare una pedina baricentrica.

Come in un partita a Risiko, Lagorio, proprietario anche del cantiere degli Aregai, prova ad espandersi a Sanremo, dove a contrastarlo trova Portosole, nel cui gruppo è stato in passato socio in Marina degli Aregai. Piras, a sua volta già socio in Portosole, è nel settore della cantieristica specializzata con sede proprio nel porto turistico matuziano.