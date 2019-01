Sanremo, critiche le condizioni del vigile del fuoco ‘Gigi’. Si affievoliscono le speranze

Sanremo. Sono sempre più critiche le condizioni del vigile del fuoco in servizio a Sanremo Gianluigi ‘Gigi’ Lombardo. Colpito da una serie di infarti mentre si trovava in piscina ad Arma di Taggia.

Secondo fonti vicine all’uomo, i medici del reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo hanno avviato le procedure per decretarne la morte cerebrale.

Nonostante le notizie siano tutt’altro che positive, amici e colleghi dello stimatissimo vigile del fuoco, continuano a sperare che Gigi possa fassercela.