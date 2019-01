Sanremo, continuano al Teatro Centrale gli appuntamenti musicali dell’Associazione Ritorno all’Opera

Sanremo. Continuano, al Teatro Centrale, gli appuntamenti musicali, a cura dell’Associazione Ritorno all’Opera.

Venerdì 4 gennaio alle 16.30 una selezione in costume, per 6 personaggi e pianoforte, dei migliori brani dall’operetta di Franz Lehar “La vedova allegra” con la regia di Elena D’Angelo.

Personaggi e interpreti:

Hanna Glavaray Elena D’Angelo

Danilo Domingo Stasi

Camillo Francesco Tuppo

Valancienne Melita Dileo

Barone Zeta Gianni Versino

Niegus Matteo Mazzoli

Al pianoforte Sabina Concari

Trama: Le finanze del Pontevedro sono in grave pericolo: solo Anna, ricca vedova del banchiere Glawari, sposando un pontevedrino in seconde nozze potrebbe risanare le casse dello Stato. Il barone Zeta, ambasciatore pontevedrino a Parigi, approfitta di una festa in ambasciata per far incontrare Anna e Danilo: forse l’antica fiamma potrebbe riaccendersi.

Prezzi di ingresso PLATEA:€ 18,00+ 2,00 prevendita GALLERIA€ 13,00+ 2,00 prevendita – € 9,00+ 1,00 prevendita.

Venerdì 11 gennaio alle 16.30 “Quando la radio cantava… un tuffo nel passato dell’Italia che canta” concerto con brani che hanno fatto la storia della musica, da “O surdato innamorato” a “Non ti scordar di me”, da “Parlami d’amore Mariù” a “Malafemmena” da “L’amore è una cosa meravigliosa” a “Volare”. Al pianoforte Andrea Albertini accompagnato al violino da Livia Hagiu. Soprano Elena D’Angelo, tenore Francesco Tuppo.

Posti ancora disponibili per entrambi i concerti, info e prenotazioni tel. 0184 597822 tutti i giorni dalle 17 alle 21.