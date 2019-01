Sanremo, continua lo sfogo dei titolari dell’alimentari di via Galilei

Sanremo. Continua la protesta dei titolari dell’alimentari di via Galilei che tornano a denunciare la situazione post introduzione del senso unico da parte dell’amministrazione comunale, attraverso un video-denuncia girato dal candidato leghista alle prossime amministrative Stefano Isaia.

“Appoggiamo in pieno il loro pensiero, spiega Isaia. Stiamo assistendo al ritorno alla vecchia viabilità in via Caduti, un doppio senso elettorale”.