Sanremo. Ottima partecipazione, domenica 13 gennaio, per il secondo congresso dei circoli del Partito Democratico a Sanremo.

Domenico Di Remigio, coordinatore del circolo PD di Coldirodi, ha dato inizio ai lavori presso la storica sede in via Costa, alla presenza degli iscritti sono stati presentati i programmi dei candidati a nuovo segretario nazionale del PD, tra i quali spiccano Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. La votazione è seguita ad un buon dibattito tra gli iscritti, che è ha visto prevalere Nicola Zingaretti come più votato.

Anche al circolo di Coldirodi si sono conclusi i lavori di questa prima fase congressuale riservata agli iscritti del Partito Democratico, che vedrà l’elezione del nuovo segretario nazionale il 3 marzo.

Le primarie sono un ottimo strumento di dibattito e di democrazia, iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico possono democraticamente eleggere i propri organismi dirigenziali, strumento che non viene applicato in nessun altro partito o movimento politico in Italia, i quali vedono catapultare dall’alto dirigenti e nominati da gruppi ristretti nelle segrete stanze.

L’ultimo congresso dei circoli sanremesi si terrà sabato 18 gennaio presso la sede del Partito Democratico in Piazza Colombo, per il circolo di Sanremo Centro.