Sanremo. Nell’occasione delle festività del Santo Natale, il Coro Polifonico “Città di Loano”, diretto dal M° Mattia Pelosi e costituito da circa venticinque coristi, sarà in trasferta al Santuario di N.S. della Costa nella città di Sanremo.

Eseguirà nella prima parte brani settecenteschi di G.B. Bassani (“Messa a la fuga”) e, nella seconda, brani natalizi della tradizione classica, dal ‘600 ai brani più classici dei nostri giorni. All’organo William Vivino. Il concerto, ancora nello spirito del S. Natale, troverà riuniti i presenti nel santuario più caro a sanremaschi e sanremesi, rivestito a nuovo a seguito del quasi completato restauro che lo ha riportato alla pulizia delle linee e al decoro architettonico originario.

A tutti l’appuntamento al santuario è per sabato 5 gennaio alle 21, occasione preziosa per ascoltare canti dalla pregevole esecuzione e ringraziare la Madonna per l’anno appena trascorso, invocando la sua materna protezione su quello nuovo.