Sanremo, concerto benefico dell’Orchestra Sinfonica pro centro clinico NeMO di Arenzano

Sanremo. La musica sinfonica sposa l’impegno sociale: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle più antiche e prestigiose fondazioni musicali italiane, ha inserito in calendario il prossimo 3 gennaio un concerto in favore della sede di Arenzano del centro clinico NeMO, centro multidisciplinare per il trattamento delle malattie neuromuscolari.

Il concerto, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti, è parte del ciclo di eventi denominati “Festività in musica”, organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con l’amministrazione comunale della città dei fiori.

Nel corso dell’esibizione, l’orchestra, diretta dal maestro Jan Milosz Zarziky, vedrà come solista al pianoforte Rafael Lipstein. In programma il Concerto n° 2 in Sol minore Op. 22 per pianoforte ed orchestra di Camille Saint-Saëns e la Sinfonia n° 3 in La minore Op. 56 “Scozzese” di Felix Mendelssohn Bartholdy. Da quest’ultimo brano deriva il titolo del concerto della serata: “Scozia, prima tappa del nuovo viaggio”.

L’appuntamento musicale sosterrà in particolare il progetto “ConFido: 4 zampe in corsia” del Centro Clinico NeMO di Arenzano sviluppato con il sostegno di Mondovicino Outlet Village e Fondazione Vialli e Mauro Onlus, in collaborazione con AS.S.E.A Onlus, che si pone l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei pazienti con malattia neuromuscolare attraverso la Terapia Assistita con Animale (AAT).

Le malattie neuromuscolari, come Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), distrofie muscolari e Atrofia Muscolare Spinale (SMA), sono patologie altamente invalidanti che colpiscono in Italia oltre 40.000 persone e, secondo stime del Centro Clinico NeMO, oltre 500 persone in età adulta in Liguria.

“Scozia, prima tappa del nuovo viaggio”, giovedì 3 gennaio, alle 17, teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, ingresso libero sino a esaurimento posti, “ConFido”: quattro zampe in corsia

Presso il Centro Clinico NeMO di Arenzano (GE), all’interno del presidio ospedaliero ASL3 – Ospedale La Colletta, è attivo dal settembre 2016 il progetto pilota “ConFido”: quattro zampe in corsia. Il progetto nasce grazie al sostegno di Mondovicino Outlet Village e di Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus ed è svolto in collaborazione con AS.SE.A Onlus, Associazione che si avvale dei principi della Pet Therapy per svolgere l’attività in ambito sanitario e socio-assistenziale.

Il progetto si avvale dei principi della Terapia Assistita con Animale (AAT), per supportare la presa in carico dei pazienti con malattia neuromuscolare del Centro Clinico NeMO di Arenzano.

Sino ad oggi sono stati eseguiti circa 200 trattamenti, rivolti a pazienti adulti ospedalizzati, con diagnosi di SLA, neuropatia o malattie muscolari. Si tratta di un percorso personalizzato di fisioterapia o di terapia occupazionale, effettuato con l’ausilio di due pastori svizzeri bianchi, Takoda e Anduril.

Per accertare l’efficacia del progetto è stato effettuato uno studio clinico che ha coinvolto 55 pazienti. I dati emersi dallo studio mostrano un impatto molto positivo del trattamento, con una riduzione significativa del livello d’ansia e della depressione durante il ricovero, un miglioramento significativo nei test relativi alla capacità di mantenere l’equilibrio in posizione eretta ed in cammino. Questi dati sono importanti in quanto dimostrano una immediata ripercussione sulla qualità di vita dei pazienti che affrontano meglio l’esperienza di malattia.