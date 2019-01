Sanremo, commettono furti in diversi negozi del centro: la polizia denuncia una coppia

Sanremo. Un’attività investigativa lampo condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Sanremo ha consentito di individuare una coppia che ha messo a segno diversi furti, prediligendo esercizi commerciali di abbigliamento del centro cittadino.

I due, entrambi cittadini italiani di 40 e 44 anni, fingendosi normali acquirenti attendevano l’attimo propizio per appropriarsi di diversi beni. In un primo episodio, la coppia ha rubato la borsa di una commessa che, intenta a servire dei clienti, non si era accorta del gesto criminoso. Solo al termine del suo orario di lavoro la malcapitata si è accorta del furto, ritrovandosi senza la borsa contenente denaro, documenti ed il cellulare. La donna si è accorta successivamente che con la sua carta di credito era stato fatto un acquisto di 400 euro presso un negozio di “compro-oro” di Sanremo, utilizzati dal malfattore per “regalare” un anello alla sua compagna.

Pochi giorni dopo la coppia ha agito ancora in un noto esercizio di intimo dove, con grande destrezza, ha distratto la commessa facendola cadere a terra e poi, mentre la donna si offriva di soccorrerla, il complice, approfittando del momento di scompiglio, ha asportato degli articoli dal negozio, per poi allontanarsi precipitosamente.

Dalla descrizione dei due individui e dalla dinamica dei fatti, gli agenti hanno collegato immediatamente i due furti e hanno continuato le ricerche, raccogliendo testimonianze e visionando le telecamere cittadine. A seguito dell’attività svolta, gli autori dei furti sono stati identificati e riconosciuti dalle vittime, complice anche il trasgressivo outfit della donna che non passava di certo inosservato.

All’esito della perquisizione, disposta dall’autorità giudiziaria presso il loro domicilio sanremese, veniva rinvenuta parte della refurtiva che sarà riconsegnata ai proprietari. I ladri sono stati quindi denunciati per furto aggravato dal mezzo fraudolento e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.