Sanremo, “censurato e sbeffeggiato su Facebook”: la denuncia di un attivista di Fratelli d’Italia

Sanremo. Alessandro Galiano, attivista di Fratelli d’Italia, denuncia una situazione che lo vede coinvolto:

“Mi chiamo Alessandro Galiano sono un rappresentante di commercio e amante degli animali e sono un attivista di Fratelli d’Italia. Ho 38 anni e faccio politica per passione, perché credo nelle persone che rappresentano sia a livello nazionale che locale quello che sono le mie idee politiche, non ho mai cambiato il mio voto per interessi personali o altro.

Scrivo questa mia lettera aperta poiché a Sanremo a maggio si dovrà scegliere il sindaco per i prossimi 5 anni, facendo parte della coalizione di centro destra in appoggio al candidato sindaco Sergio Tommasini, ovviamente mi auspico un cambio di colore a palazzo Bellevue.

Sono qui a scrivere poiché sta accadendo a me personalmente di commentare o pubblicare dei post sull’andamento di questa amministrazione che è in carica da giugno del 2014 ed ovviamente quando provo a far notare in maniera educata e civile che quello che loro dicono di “aver fatto” in questi anni non corrisponde alla realtà (documentando sia in maniera fotografica che con atti certi), mi vedo o bloccato o che magicamente eliminano i miei commenti.

Io ora capisco che non facendo certamente plauso al loro operato e sono affermazioni scomode che mettono alla luce la non verità di quello che vogliono trasmette ai cittadini sanremesi, si fa presto a estirpare il problema (ne conservo gli screenshot dei commenti che faccio sotto i loro post), ma non solo, quando pubblico io sulla mia bacheca affermazioni e ritagli di articoli dove si vantano del loro operato vengo attaccato da parte di consiglieri comunali di maggioranza che tramite copia e incolla su commenti di altri post vengo accusato e sbeffeggiato da costoro che si dichiarano “democratici”.

Mi auguro che queste mie parole facciano capire e sopratutto riflettere sia i cittadini, ma maggiormente questa amministrazione che a partire dal sindaco e a finire agli esponenti delle varie compagini che appoggiano e appoggeranno il Sindaco Alberto Biancheri che esistono cittadini che non la pensano come loro e che è giusto che ricevano le critiche (in maniera civile ed educata come ho sempre fatto).

Auspico per tutti un momento di riflessione poiché mancando diversi mesi alle elezioni, procedere con questi toni sarebbe poco produttivo e stancante. Buona campagna elettorale a tutti”.