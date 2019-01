Sanremo. Questo pomeriggio lo storico dell’arte Philippe Daverio ha inaugurato, nel foyer di Porta Teatro, la mostra “Per sincerità ricevuta. Undici opere di Renato Guttuso” curata da Federica Flore, storica dell’arte. L’esposizione vede la collaborazione con la Fondazione Cento Fiori di Savona, la famiglia Ciaccio, il Circolo degli Artisti e il comune di Albissola. Erano presenti l’assessore alla cultura Eugenio Nocita, la consigliera comunale Giovanna Negro e il presidente di Federgioco Olmo Romeo.

Oggi, 8 gennaio, si apre anche la stagione invernale dei “Martedì letterari”. L’inaugurazione della rassegna è stata affidata proprio al critico d’arte Philippe Daverio, il quale ha intrattenuto i numerosi presenti presentando il suo ultimo libro “Grand tour d’Italia a piccoli passi” (Rizzoli). Presente anche lo storico Matteo Moraglia.

di 16 Galleria fotografica Sanremo, Casinò gremito per lo storico dell'arte Philippe Daverio









Philippe Daverio è nato nel 1949 a Mulhouse, in Alsazia, e vive a Milano. È stato professore ordinario alla facoltà di architettura dell’università di Palermo e autore e conduttore in tv di Passepartout. È direttore della rivista “Art e Dossier” e dal 2014 direttore artistico del museo del Duomo di Milano. Per Rizzoli ha pubblicato numerosi best seller fra cui la trilogia “Il Museo immaginato” (2011), “Il secolo lungo della modernità” (2012) e “Il secolo spezzato delle avanguardie” (2014), poi “Il gioco della pittura” e “La buona strada” (2015), “Ho finalmente capito l’Italia” (2017) e “Grand Tour d’Italia a piccoli passi” (2018).