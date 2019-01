Sanremo, cambia il Cda di Amaie Energia: Di Meco si dimette

Sanremo. Lascia il consiglio di amministrazione di Amaie Energia per dedicarsi a tempo pieno alla formazione delle liste che appoggeranno Alberto Biancheri alle amministrative del 2019.

Pino Di Meco ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni dalla presidenza della società partecipata del Comune, consegnandole nelle mani di Biancheri, il quale gli aveva chiesto di meditare un passo indietro proprio per non sovrapporre i due ruoli. La sua disponibilità è stata immediata.

“Mi sono dimesso dalla presidenza per seguire meglio la campagna elettorale del sindaco – commenta Di Meco - ed essere libero nella mia attività e non avere conflitti tra l’aspetto politico e amministrativo. Sono contento di aver avuto questa esperienza molto importante. Vorrei ringraziare il personale, l’ingegner e direttore generale Prato e tutti coloro con i quali ho collaborato in quest’anno.

E’ un’azienda che sta crescendo molto, che sta raggiungendo risultati molto buoni con il 60% di raccolta differenziata consolidato su Sanremo, che conferisce ogni mese 1000 tonnellate in meno rispetto a due anni fa in discarica. Stiamo dando una mano a tutta la provincia affinché il lotto 6 non si completi prima dell’attivazione dell’impianto di Colli.

Sul piano del mercato dei fiori, l’anno scorso è stata un’ottima annata. Credo che una cosa importante fatta a partire dal 2019 sia stata iniziare un piano di interventi straordinario sulla struttura”.

Al posto di Di Meco – ex assessore della giunta Zoccarato e già consigliere di amministrazione della Casinò Spa – è stato nominato dal primo cittadino il commercialista Mauro Giancaterino, già sindaco della società in house. Una passaggio di consegne rapido, quindi, con una persona che conosce le dinamiche interne della partecipata pubblica.

La presidenza della società controllata sarà assegnata nella prossima assemblea dei soci. In pole position ci sarebbe l’avvocato Andrea Gorlero, già consigliere d’amministrazione con alcune deleghe importanti.

Il terzo componente rimane Tiziana Ramoino, scelta dai sindaci-soci di Riva Ligure e Santo Stefano.