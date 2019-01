Sanremo, bilancio positivo per Pcland al “Torneo dell’amicizia”

Sanremo. Termina il girone di andata per la Pcland, formazione sanremese impegnata nel torneo pallavolo misto “Torneo dell’amicizia” .

Al rientro dalle feste i matuziani sono stati impegnati in due importanti match. Prima hanno affronato il Fercasa e quindi la Coldirodese. Due partite determinanti per la posizione in classifica.

Primo incontro, giocato il 10 gennaio in Valle Armea, vede una PCland confusa e spaesata. La pausa natalizia si fa sentire e gli avversari ne approfittano vincendo per 3 a 0 con i parziali di 25-19, 25-18, 25-13. “Brutta serata per i nostri beniamini che incassano il colpo e pensano già all’ultima di campionato per recuperare importanti punti in classifica” – fanno sapere i matuziani.

Secondo impegno ieri sera, lunedì 14 gennaio in casa, presso la palestra del liceo Cassini, contro la Coldirodese. Formazione ostica e difficile sempre molto compatta e concentrata. I ragazzi della Pcland affrontano a testa alta il match, consci delle proprie possibilità e determinati a recuperare il gap in classifica. Vincono per 3 a 0 ,parziali di 25-18, 25-22, 25-12, giocando concretamente e dando spazio a tutti. Una buona partita che riporta il sorriso in campo.

“Abbiamo avuto due partite tutt’altro che facili” - ci racconta Antonino Crucitti, new entry di quest’anno nei ranghi della Pcland – “Settimana scorsa formazione dura da sconfiggere e avevamo ancora sul groppone le feste natalizie ma ci siamo riassettati, abbiamo rimesso a posto alcuni errori e portato a casa la vittoria nell’ultima partita di andata. Ora ci prepareremo per il ritorno, abbiamo ancora molto da lavorare ma il gruppo è coeso e siamo contenti di come stia andando”.

In attesa del calendario del girone di ritorno per tutte le info del torneo: http://www.gssangiacomo.it/