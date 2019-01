Sanremo Baseball, al via la nuova stagione agonistica

Sanremo. Il Sanremo Baseball sta riaffilando le armi (mazze e guantoni) in attesa dell’avvio della nuova stagione agonistica.

“La prima squadra vede già rinforzate le proprie fila con la presenza di un nuovo arrivo dominicano il quale, oltre che giocare in squadra, aiuterà i coaches delle squadre delle categorie inferiori” - questa la dichiarazione del presidente del Sanremo Baseball Ines Cuzzocrea. “La nuova stagione agonistica vede già iscritte – quest’anno – ben quattro squadre: la prima squadra” in serie “C” e una Under 18, una Under 15 ed una Under 12 nei rispettivi campionati. Gli ultimi eventi hanno portato alla collaborazione – ormai consolidata – con alcuni elementi della “Albisole Cubs” che parteciperanno, aggregati ai nostri atleti, ai propri campionati di appartenenza”.

Intanto, in attesa della partenza della stagione, tutte le categorie hanno già in calendario alcune partite amichevoli (le prime in programma sul diamante di Pian di Poma per domenica 27/1 con gli Under 15 di Tolone). A seguire ci saranno incontri il 10, il 17 ed il 24 febbraio ed in prospettiva altri incontri (al momento ancora in fase di definizione).

Tra gli altri impegni è già in fase avanzata la preparazione della VII edizione del “Torneo Cecoli” che è in programma per il 30 e 31 marzo, come sempre organizzato sotto il Patrocinio del Comune di Sanremo. Inoltre quest’anno ricorre il 70° anniversario della fondazione del Sanremo Baseball e la compagine direttiva intende festeggiarlo nel migliore dei modi, soprattutto trasmettendo agli atleti quello spirito di “combattiva aggregazione” che ha guidato il sodalizio dal 1949 ai giorni nostri mantenendolo sempre ai vertici, sia in ambito regionale sia a livello nazionale.

Il momento esaltante che tutti gli atleti stanno attraversando lascia ben sperare che l’impegno profuso a livello gestionale non risulti affatto vano, ma anzi conduca ai risultati che tutti si aspettano.