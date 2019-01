Sanremo. Test antidroga a sorpresa per i componenti del consiglio comunale. A proporlo è il consigliere di minoranza di Forza Italia Simone Baggioli, il quale ha depositato una mozione proprio per chiedere l’introduzione dell’esame durante le sedute del parlamentino matuziano.

Il testo della mozione

Il sottoscritto Consigliere Comunale Simone Baggioli,

preso atto di alcune Mozioni presentate nei rispettivi Comuni da diversi amministratori locali liguri;

preso atto che, come denunciato dalla Direzione del Ministero degli Interni, l’uso di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi minorenni cresce in maniera esponenziale, fatto questo che induce le Istituzioni ad una profonda riflessione;

tenuto conto che gli Amministratori Pubblici dovrebbero essere di esempio per le nuove generazioni, unita alla richiesta che attraversa trasversalmente le forze politiche da parte di molti Parlamentari ed Amministratori Locali come i Sindaci di sottoporre coloro che occupano incarichi istituzionali a test antidroga;

considerato che non si debba invocare la normativa sulla privacy in questo caso tenendo presente che l’uso di sostanze stupefacenti nuoce gravemente sia alla salute sia all’utilizzo ottimale delle facoltà mentali come inequivocabilmente dimostrato scientificamente;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Affinché il Comune di Sanremo si faccia promotore di una campagna di sensibilizzazione verso i membri del Consiglio Comunale al fine di sottoscrivere la loro disponibilità a sottoporsi periodicamente a sorpresa al test che individua la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti e acconsentire la pubblicazione dei relativi risultati.

Simone Baggioli