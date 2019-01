Sanremo. Un’auto che viaggiava in direzione Ospedaletti ha centrato una moto, con in sella un giovane, a Capo Nero. Il centauro è caduto a terra senza, restando fortunatamente illeso. Non hanno riportato ferite nemmeno un’anziana di 70 anni e il figlio quarantenne che erano a bordo della vettura. Sul posto è accorso un equipaggio di Ospedaletti Emergenza che dopo i primi accertamenti è tornato in sede senza feriti da trasportare in ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.