Sanremo, appuntamento con l’europarlamentare Lara Comi al point di Sergio Tommasini

Sanremo. Appuntamento al point di piazza Colombo a Sanremo, venerdì 25 gennaio, con il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini e l’Europarlamentare di Forza Italia Lara Comi accompagnata per l’occasione dall’assessore regionale all’urbanistica e segretario provinciale del partito Marco Scajola.

Alle 17 Comi, Scajola e Tommasini incontreranno la cittadinanza al point per discutere di varie tematiche, tra cui quelle legate al mondo dei balneari. Dopodiché una passeggiata nelle vie del centro di Sanremo per incontrare i cittadini e infine presso la sede sanremese della CNA per un dibattito dedicato ai balneari.