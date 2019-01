Sanremo, al via i lavori di rifacimento asfalti in via Borea: strada chiusa

Sanremo. Si comunica che, come da cronoprogramma prefissato, questa notte inizieranno i lavori di rifacimento degli asfalti in via Borea.

Dalle 20 di oggi alle 6 di domani mattina la strada verrà interdetta al transito e si procederà alla scarifica dell’asfalto. Dalle 20 di domani alle 6 di dopodomani mattina la strada verrà interdetta al transito e si procederà alla stesa del nuovo asfalto.

I lavori sono realizzati da Enel, che nelle settimane passate aveva realizzato degli scavi sulla strada per il potenziamento della linea elettrica e, come da nuovo regolamento del Comune di Sanremo, procederà ora ad asfaltare l’intera carreggiata.