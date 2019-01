Sanremo, al Teatro dell’Opera il concerto della Sinfonica “Dall’Austria all’Inghilterra via Italia”

Sanremo. Il pianoforte interprete principale del prossimo concerto dell’Orchestra Sinfonica sanremese. L’appuntamento di giovedì 10 gennaio al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo alle 17, ha infatti in calendario un’esibizione con uno dei grandi solisti di questo strumento: l’azero Huseynli Togrul. La bacchetta che condurrà i Professori della Sinfonica, sarà questa volta quella del maestro Giovanni Pompeo.

Il programma prevede:

– Ouverture Fiabesca di Federico Biscione

– Concerto n° 24 in Do minore K.491 per Pianoforte ed Orchestra di W. A. Mozart

– Sinfonietta di Benjamin Britten

– Passo a 6 da “Guglielmo Tell” di Gioachino Rossini

Il successo ottenuto in Germania e la vittoria in varie competizioni internazionali ha permesso a Huseynli Togrul di diventare un musicista professionista. In precedenza aveva ottenuto il secondo posto al Concurso Internacional de Piano in Spagna. Nel 2015 è diventato il primo laureato nella competizione tra gli studenti delle scuole secondarie superiori nella città tedesca di Aquisgrana e l’anno successivo è stato il vincitore della competizione tra gli studenti nella città di Colonia.

In seguito, ha ricevuto offerte per dare concerti in diverse città tedesche e la vittoria in molti concorsi ai quali ha preso parte gli ha dato diritto a partecipare a quello internazionale, organizzato dalla storica casa produttrice di pianoforti “Steinway & Sons”, che Togrul si è aggiudicato.

Giovanni Pompeo, 45enne lucano, si è diplomato in corno con il massimo dei voti al Conservatorio di Matera nel 1995. Nel 2007 ha conseguito la Laurea Specialistica in Discipline Musicali al Conservatorio di Musica di Bari, con 110 e lode. Prescelto per la frequenza dei corsi di qualificazione professionale per professori d’orchestra della Scuola di Musica di Fiesole-Orchestra Giovanile Italiana della Fondazione A. Toscanini di Parma e dell’Accademia della Filarmonica della Scala, ha proseguito gli studi musicali alla stessa Accademia della Filarmonica, studiando contemporaneamente Composizione, Direzione d’Orchestra, Direzione e Strumentazione per Banda.

Dal 1998 al 2004 ha collaborato, ricoprendo anche il ruolo di primo corno, con il Teatro alla Scala di Milano e con l’Orchestra Filarmonica della Scala, partecipando a tournèe in tutto il mondo. Ha al suo attivo collaborazioni con numerose altre orchestre italiane. Già docente di corno al Conservatorio di Potenza, di Musica da camera e Musica d’insieme per fiati all’Istituto Musicale Pareggiato “Paisiello” di Taranto, attualmente è docente della stessa disciplina al Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza.

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP). Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €. Biglietti ed abbonamenti sono acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”, oppure direttamente al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Gli abbonamenti sono anche prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).