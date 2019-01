Sanremo, al museo civico va in scena il concerto dell’Orchestra Sinfonica

Sanremo. Giovedì 24 gennaio alle 16, presso il museo civico di Sanremo, a causa dell’indisponibilità del Teatro del Casinò Municipale a causa degli allestimenti per il Dopo Festival, si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica “I fiati risalgono la storia”.

L’appuntamento prevede un’interessante programma musicale con brani di 5 grandi compositori: Dvořák, Spohr, Mendelssohn, Haydn e Bach. A condurre i professori della Sinfonica sarà in questa occasione il Maestro Savino Acquaviva.

La “scaletta” del concerto:

– Danze Slave Op. 46 di Antonin Dvořák

– Notturno Op. 34 di Louis Spohr

– Ouverture per Fiati Op. 24 di Felix Mendelssohn Bartholdy

– Sinfonia n° 100 in Sol maggiore “Militare” di Franz Joseph Haydn

– Toccata e fuga in Re minore BWV565 di Johann Sebastian Bach

Acquaviva – Direttore, clarinettista e saxofonista – si è diplomato in clarinetto e successivamente ha partecipato a corsi internazionali di perfezionamento ed a corsi di direzione orchestrale. Collabora con svariate orchestre e gruppi cameristici in qualità di primo clarinetto o come solista.

Dirige varie formazioni orchestrali, cameristiche ed orchestre di fiati. E’ sovente invitato come Direttore ospite oltre che come membro di Giuria ed è Direttore di alcune orchestre di fiati fra le maggiori in campo nazionale: in questa veste ha vinto numerosi concerti. Si è fatto apprezzare in tournee in Italia, Francia, Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Croazia, Malta, ex Jugoslavia, Repubblica Ceca, Norvegia, Singapore e Stati Uniti.

Specializzato nella direzione di orchestre di fiati, negli ultimi anni ha rivolto la sua attenzione più al mondo orchestrale tradizionale, nella fattispecie al repertorio lirico, non disdegnando i programmi sinfonici ed il repertorio cameristico.

Il concerto è fuori abbonamento ed il prezzo d’ingresso è fissato in € 8 (3 € per l’ingresso al Museo e 5 € per il concerto). I biglietti sono acquistabili direttamente il giorno del concerto al botteghino del Museo Civico.