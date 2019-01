Sanremo al Centro, Alessandro Sindoni si ricandida al fianco del sindaco

Il consigliere capogruppo di Sanremo al Centro Alessandro Sindoni inizia la sua campagna elettorale a fianco del sindaco Biancheri. Davanti a circa 150 sostenitori, tra professionisti, personalità del mondo della sanità, imprenditori, artigiani, commercianti, sportivi ed anche alcuni importanti amministratori di città limitrofe, il consigliere comunale ha annunciato ieri sera la sua ricandidatura.

Ad aprire la serata l’intervento di Giuseppe Di Meco, responsabile politico della campagna elettorale, che ha ripercorso le tappe del progettocivico del sindaco, dalla nascita ad oggi e ringraziando Sindoni per essere divenuto, con il suo operato, un punto di riferimento all’interno dell’amministrazione Biancheri.

Nel suo discorso, Alessandro Sindoni, nel ringraziare tutti i sostenitori presenti, ha richiamato le tappe salienti di questi anni in amministrazione, i grandi obiettivi raggiunti e le tante difficoltà affrontate, sottolinenado il coraggio delle scelte operate da questa amministrazione e dicendosi molto soddisfatto degli interventi portati avanti in questi anni.

A chiudere la serata l’applaudito intervento del sindaco Alberto Biancheri, che in conclusione ha ringraziato Sindoni per il grande impegno profuso per la città, per la vicinanza e il sostegno di questi anni, ricordando ai presenti quanto sarà importante l’apporto di tutti per proseguire insieme questo percorso comune per la città di Sanremo.