Sanremo. Giorgio Gagliardi, classe ’94, è pronto in vista della partita di domani, valida per il quarto di finale della Coppa Italia di Serie D, contro il Mantova, squadra in cui ha militato la scorsa estate e che poi ha lasciato per fare ritorno alla squadra della sua città natale: la Sanremese.

Con la maglia biancazzurra Gagliardi ha disputato le ultime due stagioni da protagonista in Serie D e domani insieme alla sua squadra cercherà di conquistare l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. “Per noi anche un’amichevole è importante - dichiara il centrocampista biancazzurro – vogliamo vincere. E’ una partita come le altre”.

Il giovane calciatore è stato definito “Uomo di Coppa” per aver abilmente segnato nelle precedenti partite: “Non ho un talento particolare, semplicemente in due partite precedenti ho fatto due gol. Speriamo di far bene anche domani”. “Ovviamente preferisco giocare in campionato – commenta Gagliardi – Sono a disposizione e perciò mi faccio trovare pronto”.