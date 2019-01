Sanremese verso il derby: domani al Comunale arriva il Savona

Sanremo. Sta per scadere il conto alla rovescia verso il derby di domani contro il Savona, fischio d’inizio alle 15. La Sanremese è reduce dalla sconfitta sul campo della Folgore Caratese e servirà una prova convincente contro i biancoblu per difendere il secondo posto in classifica.

Per la gara di domani mister Lupo dovrà ancora fare a meno di Castaldo al centro della difesa. A centrocampo sarà assente Taddei per squalifica.

“È una di quelle partite per le quali non serve trovare motivazioni, ci sono già, è un derby – dichiara mister Lupo alla vigilia – loro stanno facendo un campionato fantastico e Grandoni fa un grande lavoro. Secondo me hanno l’attacco più forte del campionato con elementi di grandissima qualità e mister Grandoni lo sfrutta con un gioco concreto, badando al sodo e cercando di far arrivare il pallone davanti il prima possibile. In settimana ho provato qualcosa di diverso rispetto al solito provando a capire che cosa possiamo fare per metterli in difficoltà”.

E, infine, un messaggio per i tifosi: “Sono encomiabili per il sostegno che non ci fanno mancare mai, vogliamo fare loro un regalo. Dal punto di vista caratteriale e sul piano dell’atteggiamento metteremo il massimo impegno per onorare la sfida come abbiamo fatto fino a oggi, tranne domenica scorsa”.

Il Savona si trova al secondo posto in classifica a 38 punti a parimerito con Sanremese e Casale ed è reduce dal pareggio interno di domenica scorsa contro la Pro Dronero.