Sanremo. Si è disputata sabato 19 gennaio a Vercelli la seconda giornata del torneo indoor “Ragazze Vincenti – Next Generation” per la categoria under 15.

Solamente due gli incontri giocati dalla Sanremese Softball: uno contro La Loggia ed uno contro le Avigliana Bees. A fine giornata Flavia Ciliberto fa il bilancio degli incontri disputati: “In crescita netta la squadra.

Le ragazze si stanno impegnando molto durante gli allenamenti in settimana portando in campo il risultato. In crescita sopratutto l’aspetto mentale: ho visto una buona determinazione in tutti i lanciatori specialmente le nuove apparizioni Giulietta Riceputi e Marika Giglio; conferme invece arrivano da Eugenia Ruffo e Aurora Pigliacelli.

Una buona prestazione da segnalare per la giovane Valeria Condor nel difficile ruolo di ricevitore sostituita poi degnamente da Arianna Conrieri alla sua prima apparizione dietro il piatto. Valeria Condor da segnalare anche in battuta. Ringrazio inoltre ancora Siria De Vincentiis e Matilde Croesi che si sono impegnate a guidare la squadra in campo nel complesso ruolo di suggeritori”.

Sono scese in campo per la Sanremese Softball: Giulia Zunino, Mikaela Nicolaci Simba, Chiara Ottolini, Aurora Pigliacelli, Eugenia Ruffo, Marika Giglio, Giulia Riceputi, Valeria Condor, Arianna Conrieri, Sveva Tulipiero e Martina Rovera.