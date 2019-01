Sanremese-Savona, Irriducibili Sanremo: “Domenica tutti allo stadio per tifare la nostra squadra”

Sanremo. “Domenica niente attenuanti!! Tutti allo stadio per tifare la nostra Sanremese contro il Savona” – affermano gli Irriducibili Sanremo invitando tifosi e cittadini per sostenere la squadra biancazzurra.

“Ci si gioca il secondo posto in classifica visto che al momento attuale la vetta è saldamente in mano al forte Lecco con 10 punti di vantaggio. Abbiamo la possibilità di essere il dodicesimo uno in campo, di sostenere e portare alla vittoria i nostri colori.

Basta con le solite scuse per disertare il Comunale: fa troppo freddo, fa troppo caldo, c’è vento, c’è la Serie A alla televisione, c’è il Gran Premio. Tutte scuse! Domenica non reggono! La squadra della tua città si tifa sugli spalti, dal primo minuto al novantesimo e non davanti a una tastiera!! E questa è una grande occasione per dimostrare che Sanremo non è seconda a nessuno per tifo e amore calcistico.

Considerato che la Gradinata Nord sta organizzando una colorata coreografia, si invitano tutti gli appassionati a presentarsi allo stadio in largo anticipo rispetto al solito. Vogliamo aggiungere una foto all’album che un giorno le future generazioni sfoglieranno nel guardare i derby che furono: quella di un Comunale gremito, festante e colorato di biancazzurro. Ci vediamo allo stadio!!!” - dichiarano gli Irriducibili Sanremo.