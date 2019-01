Sanremo. Un sanremese di 67 anni, Sergio Ballatore, è morto nel primo pomeriggio in via Santo Stefano, stroncato da un infarto. Sembra che l’uomo fosse impegnato in un trasloco quando, colto da malore, si è accasciato a terra e ha perso conoscenza. Inutili seppur tempestivi i soccorsi da parte del personale del 118 e dell’equipaggio di Sanremo Soccorso. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri.

La notizia della morte improvvisa del pensionato ha destato grande cordoglio in città dove era molto conosciuto e ben voluto.