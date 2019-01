Sanremese-Lavagnese, mister Lupo: “Sono molto contento della prestazione”

Sanremo. La Sanremese inaugura il nuovo anno battendo 2-1 la Lavagnese al “Comunale”. Grazie al successo odierno la Sanremese tiene il passo del Lecco, resta a meno 7 dalla capolista e a più 1 sull’inseguitrice Savona.

“Una buona prova, ultimamente per segnare dobbiamo fare diversi tentativi – ha dichiarato mister Lupo al termine della partita – sono molto contento della prestazione, soprattutto del reparto difensivo che non ha concesso nulla a una squadra come la Lavagnese che gioca molto bene. Oggi eravamo carichi perché, da quando abbiamo modo di allenarci con la settimana ‘tipo’, abbiamo ripreso le nostre certezze. È stata una grande partita, ci siamo mossi da squadra. Ora ripartiamo con un’iniezione di fiducia in più grazie alla vittoria”.