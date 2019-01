San Biagio della Cima, pomeriggio al Planetario tra stelle e pianeti

San Biagio della Cima. Sabato al Centro Polivalente “Le Rose” di San Biagio della Cima un pomeriggio dedicato alla Luna e alle stelle. L‘associazione Stellaria vi accoglierà nella sua cupola gonfiabile dove un apposito proiettore è in grado di riprodurre in modo dettagliato l’intera volta celeste.

Lo spettacolo dal titolo “La Luna e le Stelle” per circa mezz’ora porterà i partecipanti a scoprire stelle, lontani pianeti e antiche leggende grazie ad una accurata simulazione della volta celeste.

Ma la data non è stata scelta casualmente. Infatti a notte fonda tra domenica e lunedì si verificherà una bella eclissi totale di Luna. L’orario dell’evento non sarà dei più comodi e proprio per questo grazie al planetario digitale sarà possibile anticiparlo, almeno virtualmente, e scoprirlo in tutta la sua meraviglia.

Gli spettacoli saranno ripetuti dalle 15:30 alle 19:30 ogni 40 minuti, la capienza massima è di 16 adulti a turno.

Contributo di partecipazione €2.

Orario indicativo spettacoli:

15:30

16:10

16:50

17:30

18:10

18:50

E’ possibile prenotare un turno indicando un nominativo, l’orario preferito e il numero di partecipanti con un messaggio su WhatsApp al num. +39 3485520554. L’evento è organizzato da Stellaria con la collaborazione del Comune di San Biagio della Cima.